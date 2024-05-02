في يومها الـ 209.. أخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية على غزة يومها الـ 209 تواليًا، وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي الذي طال جميع مناطق قطاع غزة، محدثًا دمارًا هائلًا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، واصل الاحتلال الصهيوني منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، قصفه الهمجي على غزة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آآخرين.

في جنوب قطاع غزة، واصل الاحتلال قصفه المدفعي بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 6 شهداء في قصف صهيوني استهدف مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

وأُصيب 9 مواطنين وتضرر عدد من المنازل جراء قصف الاحتلال أرضًا زراعية قرب مركز الشرطة في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، شن طيران الاحتلال غارة شرقي حي الزيتون والمناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 34568 شهيدًا و77765 إصابةً، فيما لا يزال عشرات الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.