حرب الإبادة الجماعية في يومها الـ 209.. شهداء ومفقودون في غارات على رفح وغزّة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية على غزة يومها الـ 209 تواليًا، وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي الذي طال جميع مناطق قطاع غزة، محدثًا دمارًا هائلًا، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الخميس، إن "الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و 51 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" إلى 34596 شهيدًا و 77816 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي..

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، واصل الاحتلال الصهيوني منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، قصفه الهمجي على غزة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آآخرين.

وأفادت مصادر طبية بأنه ومنذ صباح اليوم الخميس، ارتقى 16 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال، بعدة غارات، مدينة رفح وحي السلام ومحيط معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة. بينما أفادت مراسلتنا بأن طيران الاحتلال دمّر منزلين في حي السلام شرقي المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من الشهداء؛ بينهم طفل، ارتقوا إثر قصف الاحتلال مخيم البريج ومدينة غزة. منوهة إلى وصول شهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية في محيط معبر رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشيخ الداعية محمود سمور، قد ارتقى شهيدًا في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع النفق وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين استشهدوا في استهدافهم بصاروخ واحد على الأقل من قبل طائرة "إسرائيلية" مسيرة بالقرب من شارع النفق بمدينة غزة.

وارتقى ثلاثة مواطنين مدنيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. بينما أُعلن عن استشهاد مواطنين آخرين بقصف إسرائيلي لأرض زراعية في بلوك 10 بمخيم البريج.

وفي حادثة أخرى، نبهت مصادر محلية إلى أن 5 شهداء؛ بينهم طفل، ارتقوا عصر اليوم، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين بمخيم البريج وسط القطاع.

وتعرض مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة، بعد عصر اليوم الخميس، لغارة جوية إسرائيلية. بينما شنّ طيران الاحتلال غارة على مدينة رفح جنوبي القطاع.

واستشهد عدة مدنيين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان قرب مدرسة التابعين على امتداد شارع اللبابيدي بمدينة غزة.

ونوهت مصادر طبية في مستشفى المعمداني أنه استقبل 6 إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة حسن البناء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، استشهد المواطن أحمد ياسين؛ وهو سائق إحدى شاحنات المساعدة، وأصيب آخرين، نتيجة استهداف قوات الاحتلال شاحنات المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وشنّ جيش الاحتلال غارات جوية على المحافظة الوسطى بقطاع غزة. بينما أطلقت قوات وآليات الاحتلال نيرانها أثناء دخول شاحنات المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تزامنًا مع غارة جوية على حي الصبرة جنوبي المدينة.

في جنوب قطاع غزة، واصل الاحتلال قصفه المدفعي بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، قالت طواقم الدفاع المدني بمحافظة الوسطى، إنها تمكّنت من انتشال شهيدة من تحت انقاض منزل استهدفه الاحتلال قبل شهربن يعود لعائلة "النويري " بالقرب من منطقة الحساينة بمخيم النصيرات.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مراكب الصيادين في دير البلح.

ارتقى 6 شهداء في قصف صهيوني استهدف مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

وأُصيب 9 مواطنين وتضرر عدد من المنازل جراء قصف الاحتلال أرضًا زراعية قرب مركز الشرطة في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب وشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارةً على بيت حانون شمال قطاع غزة.

شن طيران الاحتلال غارةً على محيط منطقة قليبو شمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة شرقي حي الزيتون والمناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.