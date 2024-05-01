قناص "إسرائيلي": تعمدنا قتل النساء والأطفال بغزّة و"الدروع البشرية" كذبة

غزة/ فلسطين أون لاين

خرج "قناص" إسرائيلي سابق عن صمته، كاشفًا عن "فظائع عديدة" يرتكبها جيش الاحتلال في حربه على غزة ضد المدنيين العزل، ومؤكدًا أن النساء والأطفال قتلوا عن قصدٍ.

وبثت قناة سي بي إس نيوز الأميركية، أمس الثلاثاء، لقائها مع قناص إسرائيلي سابق كان يقاتل في قطاع غزة، فظائع جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، بعدما أكد أن الجيش كان يتعمّد استهداف النساء والأطفال منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال، عبر المقابلة، بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف المدنيين دون تحذير مسبق، ضمن تدمير مناطق كاملة في قطاع غزة.

ووصف القناص السابق، مشاهد نزوح الأهالي من القصف الإسرائيلي، قائلًا: "كنا نشاهد كبار السن والأطفال يفرون وقواعد الاشتباك تسمح لنا بإطلاق النار".

وخلال الحرب أظهرت عشرات الصور ومقاطع الفيديو استهداف جنود الاحتلال للمدنيين الفارين من القصف، وجثثا لنساء وأطفال على قارعة الطريق بعد استهدافهم من قناصة الاحتلال.

وأشار الجندي إلى مقتل 3 أسرى إسرائيليين خلال فرارهم من غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على يد قوات الاحتلال وهم يحملون علما أبيض، مضيفًا أنهم سقطوا "برصاص جيشهم" عن طريق الخطأ.

كما تحدث عن ما سُميت "بمجزرة الطحين" في شهر فبراير/شباط الماضي، التي سقط ضحيتها 100 فلسطيني كانوا يحاولون الوصول للمساعدات، منتقدًا الدعم الأميركي لإسرائيل في الحرب، قائلا إنه "لولا دعم (الرئيس الأميركي) جو بايدن لإسرائيل لما استمرت الحرب في غزة".

واستنكر الجندي ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المدنيين لحمايتهم واستخدامهم كدروع بشرية من قِبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدًا انتهاك الاحتلال حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب في غزة.

المصدر / وكالات + المصدر: سي بي إس نيوز