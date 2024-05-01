إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

غزة/ فلسطين أون لاين

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من البلدة، وأطلقت خلال مواجهات مع أهالي البلدة قنابل الصوت والغاز السام.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن اعتقال الآلاف وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

المصدر / وكالات