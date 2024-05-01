الإعلام الحكومي يرصد عدد شاحنات المساعدات الداخلة لغزة خلال نيسان

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، أنه ورغم وجود زيادة محدودة في أعداد الشاحنات الداخلة يوميًا خلال النصف الثاني من الشهر، إلا ان العدد الاجمالي للشاحنات لم يتغير بنسبة كبيرة بسبب عدم عمل المعابر عدة أيام خلال الشهر لدواعي مختلفة؛ ما يعني أن الاحتلال لا يزال يحافظ على ذات الوتيرة تقريبًا ويسعى لايهام العالم بتغير واقع إدخال المساعدات.

وبلغة الأرقام، بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال شهر أبريل (4887) شاحنة مساعدات، بواقع (1166) شاحنة من معبر رفح، و(3721)شاحنة من معبر كرم أبوسالم، فيما لم يدخل إلى شمال قطاع غزة سوى (419)شاحنة من إجمالي هذه الشاحنات.

هذا يعني، بحسب المكتب الحكومي، أن متوسط شاحنات المساعدات اليومية (163) شاحنة، وهذا العدد هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والمزاعم (الإسرائيلية) التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وإدخال 300-400 شاحنة مساعدات يوميا.

وبيّن أن، شاحنات المساعدات التي وصلت شمال غزة تمثل نحو 8% فقط من إجمالي هذه الشاحنات، رغم أن مناطق الشمال هي الأشد حاجة والأكثر تعرضا لأزمة الأمن الغذائي ويتواجد بها 700 ألف مواطن، لا تستطيع هذه الكمية المتواضعة تلبية احتياجاتهم الغذائية والحياتية المختلفة، ما يستدعي العمل لزيادة أعداد شاحنات المساعدات الواردة لشمال غزة ورفع نسبتها من إجمالي الشاحنات الداخلة للقطاع.

ودعا المكتب الحكومي، إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بمواطنينا في وسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشمال القطاع.

ندين ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل، والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء شعبنا لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم، ونؤكد أن هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص، والحديث الأمريكي المتواصل عن ضرورة زيادة أعداد شاحنات المساعدات.

نطالب بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.