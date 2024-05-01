تركيا تقرر الانضمام إلى دعوى ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء أن أنقرة قررت الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وأكد الوزير فيدان، في مؤتمر صحفي، أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

وأضاف وزير الخارجية أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان "أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب"، وأشار إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

ورفعت دولة جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبعد عدة جلسات أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.