الصحة بغزة: 34 ألفًا و568 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات منذ بداية العدوان

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، تقريرها التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 208 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و57 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي"، إلى 34568 شهيدًا و 77765 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى تلك الإحصائيات، تشمل فقط الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات، في حين لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الرُّكام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.