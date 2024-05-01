أهالي رفح والنّازحون: نفضّل الموت في بيوتنا وخيامنا على النّزوح لأي منطقة أخرى

غزة - فلسطين أون لاين

أكد أهالي مدينة رفح والنازحون إليها، أمس الثلاثاء، أنهم وحّدوا موقفهم بعدم مغادرة المدينة، وسيفضّلون الموت في بيوتهم وخيامهم على النزوح لأي منطقة أخرى.

وقال أهالي المدينة في بيان صحافي، إن "المدينة ستشهد "مذبحة إبادة غير مسبوقة" لمئات الآلاف من سكانها، إن نفّذ الاحتلال خطته وأقدم على الدخول إلى رفح.

وطالب الأهالي والنازحون، العالم للوقوف أمام مسؤولياته لحماية المدنيين في أكثر مدن العالم ازدحامًا واكتظاظًا.

ووفق التقديرات الأولية، يقيم في مدينة رفح نحو 1.3 مليون نازح، إضافة إلى نحو 250 ألفًا من سكانها، في مساحة لا تتعدى 64 كيلومترًا مربعًا، يعيشون في ظروف إنسانية قاسية.

ومنذ أكثر من 3 شهور، يهدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ "اجتياح رفح"، بحثًا عن النّصر "الوهمي" الذي لم يحققه منذ اليوم الأول للحرب على غزة.

ولليوم الـ 208 على التوالي، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 34 ألفًا و535 شهيدًا، و 77 ألفًا و704 إصابةً.

