وسط اعتداءات وسرقة ممتلكات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومُداهمات على مناطق متفرقة في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط تفتيشات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعات الصباح الأولى مدينة نابلس، وسط تحليق منخفض ومكثّف للمسيرات الصهيونية في سماء المناطق الغربية للمدينة.

كما اقتحمت قريتي يتما ودوما، جنوبي نابلس، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها وعاثت فيها خرابًا، وصادرت عددًا كبيرًا من الهواتف النقّالة، واعتقلت الشاب خطاب سلاودة من دوما.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، من بينهم منزل الأسير عبد الحميد أبو جارور.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت عددًا من الشبان عُرف من بينهم: الشقيقان باسل وشادي الواوي، مجدي علي أبو وردة، طارق أبو حماد، إبراهيم مصطفى أبو عواد، ومحمود القواسمي.

وأفادت مصادر صحفية بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة الكسارة في مدينة الخليل، وصادروا عددًا من المركبات الفلسطينية.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الشاب بسام النواجعة بعد مداهمة منزله، في تجمع خلة الفرا غرب يطا جنوب الخليل.

في أريحا، داهمت قوات الاحتلال منازل لعائلة أبو علاء داهوك في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وحطّمت مركبة خاصة بالعائلة، واعتقلت الشاب إسماعيل عماد داهوك.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان غربي مدينة أريحا واعتقلت الشاب حمزة ارميلية من منزله.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء وشوارع المدينة، وسط مداهمات واسعة من قبل الآليات العسكرية الصهيونية.

وداهمت القوات الصهيونية عدة منازل واعتقلت الشاب عبدلله مؤيد برهم.

في البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم منذر رمضان، بعد مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب شرق المدينة، واعتقلت الشاب أدهم مزهر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.