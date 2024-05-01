الحرب الإبادة على غزة تدخل يومها الـ 208.. شهداء في غارات عنيفة على أنحاءٍ بالقطاع

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة يومها الـ 208 على التوالي، وسط تواصل للقصف الجوي والمدفعي، وارتكاب مجازر "إبادة جماعية"، استخدم فيها الاحتلال "الإسرائيلي" المدعوم أمريكيًا، أسلحةً "تبخّر" الأجساد وتُصهر العظام، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و57 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي"، إلى 34568 شهيدًا و 77765 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة "فلسطين أون لاين" التطورات الميدانية الأخيرة منذ ساعات الصباح حتى ظهر اليوم:

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة خلف محطة الكهرباء في أرض المفتي شمال النصيرات.

في جنوب قطاع غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق بلدة الفخاري بخانيونس.

ومنذ فجر اليوم حتى اللحظة، ارتقى 4 شهداء بينهم طفلان وسيدة في غارات صهيونية وقصف مدفعي على مدينة رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهدافها للمناطق الشرقية في مدينة رفح. تزامنًا مع غارات جوية متواصلة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه محيط مطار غزة المدمر شرق رفح.

في غزة، أطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النار على المناطق الشرقية لحي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية منذ الساعات الأولى لليوم الأربعاء، حتى اللحظة، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على جميع مناطق غزة، وسط تركيز واضح على مدينة رفح.

في جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالنازحين، يعود لعائلة "أبو شعر" في محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط رفح، ما أدّى إلى ارتقاء طفلين شقيقين.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة استهدفت خزان مياه في منطقة أبو حلاوة شرق رفح، تزامنًا مع قصف مدفعي متواصل.

وفي ساعات الليل الأولى، استهدفت طائرات الاحتلال بلدة النصر شرقي رفح. كما أُصيبت سيدة في قصف مدفعي استهدف منطقة الحصينات في بلدة النصر.

وفجر اليوم، قصف مدفعية الاحتلال منطقة مطار غزة المدمر شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة شابين بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما وتعريتهما من ملابسهم وتعذيبهم خلال محاولتهم النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.

في مدينة غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع غارات متفرقة على مناطق وسط وغرب المدينة.