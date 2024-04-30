لبيد: "إسرائيل" أصبحت رهينة للمجانين غير المسؤولين ولا يمكننا الاستمرار

غزة/ فلسطين أون لاين

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، مساء الثلاثاء، هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبر أن بلاده أصبحت “رهينة بيد مجانين غير مسؤولين”.

وقال لبيد، زعيم حزب “هناك مستقبل”، عبر منصة “إكس”: “أصبحت دولة إسرائيل رهينة بيد مجانين غير مسؤولين، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو”.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

غير أن نتنياهو يتمسك بمنصبه ويرفض دعوات للتنحي وإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنه “شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر”.

وأضاف لبيد: “وزير ذو سجل إجرامي (يقصد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدد رئيس الوزراء بالعواقب إذا لم ينفذ ما يطلب منه”.

وتتمسك “حماس” بضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق مع الاحتلال.

المصدر / وكالات