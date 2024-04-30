كيف قرأ المحللون التكتيك الجديد للمقاومة في "كمين" خاصرة "نتساريم" النوعي؟

خاص/ فلسطين أون لاين

تدريجيًا انسحبت القوات البرية التابعة لجيش الاحتلال بفعل ضربات المقاومة و"كمائنها النوعية" من كل مناطق قطاع غزة، خلا خاصرة موقع "نتساريم" التي تفصل شمال القطاع عن جنوبه، إلى جانب بعض التحشدات المحدودة جداً عند الأطراف الشرقية لمدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي غزة، ومخيم النصيرات في المنطقة الوسطى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت ضربات المقاومة، ضد تواجد الاحتلال في هذه المنطقة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض معارك وجها لوجه مع المقاومة الفلسطينية في ممر وسط قطاع غزة، والتي يصر الاحتلال على البقاء فيها لإبقاء فصله بين طرفي القطاع.

في أحدث الكمائن النوعية، أعلنت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، أنها دكت مقرًا لقيادة جيش الاحتلال في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت القسام، أن مجاهديها استدرجوا قوة صهيونية مؤللة وأوقعوها في كمين ألغام، مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ “F16” التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وبعد تكتُّم “إعلامي” وفرض رقابة عسكرية لمدة 24 ساعة، عن الحدث الأمني “الصعب” الذي تعرّض له جنود الاحتلال على أيدي مقاومي كتائب الشهيد عزالدين القسام، الأحد، قرر جيش الاحتلال الاعتراف ببعض التفاصيل حول العملية.

وأقرّ الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة جراء عملية نتساريم جنوب مدينة غزة.

وصباح الثلاثاء، نشرت كتائب القسام صورةً كاريكاتورية جديدة، كتبت فيها : “كمين المغراقة.. بضاعتكم رُدّت إليكم”، في إشارة لتلك القنابل والصواريخ التي سقطت على المدنيين ولم تنفجر، وأعادت "القسام" استخدامها ضد تجمعات جنود الاحتلال في نقاط تحشداتهم.

استراتيجية القوة في الاقتصاد

واللافت في "كمين نتساريم" النوعي، بحسب مراقبون وخبراء، هو التكتيك العسكري في إدارة المعركة عبر إستراتيجية "الاقتصاد في القوة" من خلال عمليات نوعية محكمة التنفيذ، تقوم بها خلايا صغيرة العدد، لتؤكد المقاومة أنها قادرة على إلحاق الخسائر في جيش الاحتلال، وأن إطالة أمد بقائه في غزة يعني بالضرورة مزيدا من الخسائر في صفوفه.

وفي هذا الجانب، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات نوعية في محور نتساريم وتستفيد من القنابل والصواريخ غير المنفلقة في استهداف قوات الاحتلال.

وذكر الخبير العسكري، في تعليقه، أن عمليات المقاومة في الآونة الأخيرة تتزامن مع بعضها، كمين واستدراج وعبوات ناسفة، وهي عبارة عن هندسة عكسية استخدمت فيها الأسلحة التي لم تنفجر أو القنابل غير المنفلقة التي أطلقها جيش الاحتلال على مناطق في قطاع غزة، مؤكدا أن مسؤولا أمميا كشف في السابق أن 10% من القنابل لم تنفجر، وهي التي تستفيد منها فصائل المقاومة بطريقة الهندسية العكسية.

وأضاف أن بقاء قوات الاحتلال في محور نتساريم هو خطأ في التخطيط الإستراتيجي الإسرائيلي، لأنه هذه القوات ستكون تحت مرمى نيران هاونات وصواريخ فصائل المقاومة، وتحت مراقبتها المباشرة، ولا سيما أن الأنفاق ما تزال تعمل في المنطقة.

وأشار الخبير الفلاحي إلى ما أوردته الصحافة الإسرائيلية من أن الجيش يميل إلى مسألة سحب القطاعات المتواجدة على محور نتساريم، مما يعني أنهم يدركون خطورة بقائهم في هذه المنطقة.

ويذكر أن جيش الاحتلال سحب اللواء ناحال من محور نتساريم واستبدله بلواءين من الاحتياط.

الأهمية الإستراتيجية للمنطقة

وعن كمين الألغام الذي تحدثت عنه كتائب القسام، أوضح أن هناك عدة أنواع من الكمائن، كمائن ضد العجلات، وكمائن ضد الدبابات وأخرى ضد الأفراد، وأن القوة الإسرائيلية دخلت منطقة مزروعة من قبل فصائل المقاومة بعبوات ناسفة لتدمير الدبابات.

ونوّه إلى أن عملية القسام تأتي في سياق التصعيد والتصعيد المقابل، فمنذ أسبوعين تحتدم المعركة بين الطرفين في المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة، فهناك اشتباكات متواصلة وعنيفة وقصف بالهاونات وخسائر..

ويحاول الجيش الإسرائيلي تأمين منطقة جنوب خط نتساريم بهدف تأمين الخط الذي تتواجد فيه قواته، ويحاول أيضا التوسع باتجاه الشمال والجنوب لدفع فصائل المقاومة خارج وادي غزة حتى تكون هذه المنطقة تحت سيطرته.

وعن الأهمية الإستراتيجية للمنطقة، قال الخبير الفلاحي إنها تأتي من أهمية محور نتساريم، حيث يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه ويتحكم بحركة المدنيين في المنطقة ويمنع وصول التعزيزات ما بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى أن وجود الميناء العائم الذي تتحدث عنه واشنطن في هذه المنطقة يجعلها تكتسب أهمية إستراتيجية عسكرية كبيرة جدا.

الجيب المهلك لجيش الاحتلال

وما يؤكد فعالية عمليات المقاومة الفلسطينية، وخاصة القصف بالهاون الذي جرى خلال الفترة الماضية، أن الجيش الإسرائيلي -يضيف الفلاحي- يطالب بسحب القطاعات الموجودة على محور نتساريم الذي يفصل مناطق شمال قطاع غزة عن جنوبه، وذلك حسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ويوجد في محور نتساريم 3 قواعد عسكرية إسرائيلية ولواءان، ويصف الخبير العسكري والإستراتيجي -في تحليله العسكري على قناة الجزيرة- هذا المحور بأنه جيب مهلك لجيش الاحتلال، حيث يمكن للمقاومة أن تطوقه من مختلف المناطق.

وقد أساء الإسرائيليون تقدير القدرات العسكرية لفصائل المقاومة، وزعموا أن تفوقهم الجوي يمكن أن يمكنهم من البقاء في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة. ويؤكد الخبير الفلاحي أن الأيام الماضية كانت ثقيلة على قوات الاحتلال، مرجحا تكبدهم خسائر نتيجة عمليات المقاومة.

ووفق الخبير العسكري، فإن جيش الاحتلال ينشر خرائط تشير إلى وجود كثيف لفصائل المقاومة في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة مثل تل الهوى والشيخ عجلين والزيتون وبيت لاهيا والزهراء والمغراقة، ولذلك يقوم بقصفها بالمدفعية أو الطيران.

رسائل الكمين تحت الألغام

ووفق القراءة التي قدمها الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية، هاني الدالي، فإنّ هذا الكمين له رسائل واضحة إلى "الجيش" الإسرائيلي وإلى الفرقة الـ99، والتي استلمت عملها الميداني من أجل حماية ممر "نتساريم" وبعض المواقع العسكرية في المناطق.

وأولى تلك الرسائل هي أنّ كتائب القسّام ستبدأ مرحلة جديدة في مواجهة هذه الفرقة، بحيث استقبلت قادة الفرقة وجنودها بالنار والمدفعية والمتفجرات.

وأضاف الدالي أنّ هناك رسالة أخرى مهمة في هذا الكمين، تؤكد انهيار الفرقة السابقة لـ "جيش" الاحتلال، وخصوصاً لواء "ناحال"، الذي كان مسؤولاً عن منطقة المغراقة.

كما أن لها دلالة مهمة تتعلق بالمنطقة التي جرى فيها الكمين على وجه الخصوص، والتي تحدث عنها الاحتلال، بعد تدمير ونسف كاملَين لجميع المباني والمناطق الزراعية فيها، تحضيراً لإحداث منطقة عازلة أو منطقة مفتوحة من أجل حماية ممر "نتساريم".

وهناك رسائل مفادها أنّ المقاومة حاضرة، وأنّ كتائب القسام لديها عقلية تمكّنها من تحويل جميع القذائف، التي استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي المدنيين ولم تنفجر، من أجل أن تقتل عبرها "جيش" الاحتلال.

ووصف الكمين بأنه كان كميناً نوعياً مركّباً، لافتاً إلى أنّ سلاح المدفعية لكتائب القسام بدأ إطلاق قذائف الهاون لتضليل العدو.

وبالتزامن مع ذلك، قام مقاتلو القسام بكمين المتفجرات بالاعتماد على قذائف "أف 16" وعبوات ناسفة، مشيراً إلى أنّ أعداد قتلى الاحتلال أكبر كثيراً مما أعلنه.

وأكّد الدالي، خلال حديثه، أنّ لدى المقاومة الفلسطينية، وكتائب القسّام على وجه الخصوص، الخبرة الكبيرة في التعامل مع القذائف الإسرائيلية غير المنفجرة، وإبطال فعالية هذه المتفجرات والقذائف المدفعية وقذائف سلاح الجو.

وبيّن الدالي أنّ لدى سلاح الهندسة في القسّام القدرة على إعادة تدوير القذائف الإسرائيلية غير المنفجرة، ثم تفعيلها وتوجيه الموجات الانفجارية وفق الهدف الذي تراه ملائماً.

وفي الإطار، قال الخبير العسكري واصف عريقات، إنّ المقاومة خططّت لحرب طويلة الأمد منذ اللحظة الأولى لاندلاعها، وهذا يعني استخدام السلاح إينما تحتاجه وبالقدر اللازم فقط، وهو ما يجعل الإصابات دقيقة ومحققة.

وأضاف عريقات: "هناك تقنين في استخدام السلاح والمعدات القتالية؛ فمن خطط للحرب يعرف تمامًا أنها ستمتد طويلا".

وأوضح أن استخدام قذائف الهاون، له تأثير معنوي ومادي، "التأثير المعنوي يؤثر على معنويات الجنود في ظل وجودهم في القطاع، وترقبهم لعمليات نوعية ويوقع خسائر كبيرة".