"القسام" تنشر رسالة جديدة حول أسباب تعثر صفقة تبادل الأسرى

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس"، رسالة موجهة للرأي العام الإسرائيلي وأهالي المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، حول أسباب استمرار تعثر صفقة التبادل، وبقاء الأسرى الإسرائيليين بغزة.

ونشرت "القسام" صورة لنتنياهو مكتوب تحتها: "بسبب المصالح السياسية لنتنياهو مازال أبناؤكم في الأسر".





والسبت الماضي، نشرت كتائب القسام مقطعًا مصورًا لأسيرين إسرائيليين يطالبان حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهما، محذريّن في الوقت نفسه من خطورة القصف على حياتهما.

ويظهر في بداية الفيديو يوآف غالانت وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهما يتحدثان عن الضغط العسكري الذي سيؤدي لتحرير الأسرى، ثم يظهر أحد الأسرى يتحدث عن الأوضاع السيئة الناتجة عن القصف العنيف.

وقالت كتائب القسام في الفيديو موجهة الحديث لأهالي الأسرى: إن "الضغط العسكري فشل في تحرير أبنائكم الأسرى. قتل العشرات منهم وحرم البقية من الاحتفال في عيد الفصح مع أعزائهم".

"نشعر بأنكم تخليتم عنا"

ويظهر الأسير كيث سيغال، وعومري ميران، وهما يوجهان رسائل إلى عائلاتهم، ويتحدثان عن صعوبة عدم تواجدهما معهم في عيد الفصح هذا العام، بسبب حكومتهم.

وبعث أسير إسرائيلي يدعى كيث سيغال (64 عامًا) من كفار عزة، رسالة إلى عائلته، قائلا: "إنني أحبكم جدًا (..)، من المهم أن تعلموا أنني على ما يرام، وآمل بأن تكونوا أنتم كذلك".

وتابع: "نحن هنا في خطر في ظل القصف، وهذا أمر مخيف ومرعب نعيشه منذ وقت طويل، وأنا أتساءل حتى متى؟".

كما تحدث الأسير الإسرائيلي عومري ميران (47 عامًا) من كيبوتس ناحل عوز، قائلا: "عائلتي العزيزة أنا مشتاق لكم جميعا، أبي، إخوتي، أختي، زوجتي أليشاي، بناتي روني وألما الغاليات".

وطالب الأسيران لدى المقاومة، حكومة الاحتلال بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة، مؤكدا "آن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

كتائب القسام تعرض فيديو لأسرى يطالبون حكومة #نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/5hFBsX0vC6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 27, 2024

وتابع: "أطالب رئيس الحكومة وجميع الوزراء بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة". مؤكدًا: "نشعر أحيانا أنكم تخليتم عنا.. نشعر بالمماطلة وصفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا".

وفي رسالتهم لـ "المجتمع الإسرائيلي" وعائلاتهم، قال الأسير الإسرائيلي: "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة".

وأكمل: "آمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".

وفي تعليقه على مقطع الفيديو، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد: "نشرت حماس شريط فيديو يتضمن أول دليل على حياة المواطن الأمريكي كيث سيغال المحتجز في غزة، ويتضمن إثباتًا للحياة من رهينة أخرى، هو عومري ميران".

وذكرت قناة كان العبرية: "الرعب النفسي مستمر.. حماس تنشر شهادة حياة المختطفين كيث سيغال وعومري ميران".

وفي أولى التعليقات، قال والد الأسير الإسرائيلي لدى القسام عمري ميرون الذي ظهر في فيديو قبل قليل: "هذه أول إشارة نحصل عليها تدل على أنه حي".





وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مقر عائلات أسرى الاحتلال أفاد بأن "التظاهرة في تل أبيب الليلة ستكون تحت شعار (حان وقت الصفقة التي تعيد الجميع إلى الوطن)، يجب ألا تفوتوا فرصة التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين".