إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية طعن بالقدس

غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب جندي "إسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، بجروح في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن جنديًا "إسرائيليًا" أُصيب في عملية طعن، نفّذها شاب فلسطيني في البلدة القديمة.

وأوضحت قناة "كان" العبرية، أن الجندي المُصاب في عملية الطعن بالبلدة القديمة بالقدس عمره 30 عامًا وتعرض للطعن في رأسه.

وأكدت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

وأعلنت شرطة الاحتلال حالة الاستنفار، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد عملية الطعن، ومنعت المصلين من الدخول.

يتبع..