الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال السّاعات الماضية والصّحة تؤكد: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 207 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 61 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34535 شهيدًا و 77704 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.