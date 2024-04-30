فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال السّاعات الماضية والصّحة تؤكد: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان

القوات اليمنية تعلن "تفاصيل" استهدافها مدمّرتين أمريكيتين وسفينتين "إسرائيليتين"

الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتقالاته في الضّفة الغربية

"ألقوه من الطّابق الرابع".. الاحتلال يعدم شابًا فلسطينيًا جنوب الخليل

تفاصيل.. ‏تحت ضغط إسرائيلي "غينيا بيساو" تسحب أعلام سفن كسر الحصار

أبرز تطورات اليوم الـ 207 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

"كمين نتساريم".. جيش الاحتلال يقع في فخ "القسام" ويعترف بعدد قتلاه

"خلف خطوط العدو".. القسام تبث مشاهد استهداف رتل عسكري شمالي قطاع غزة

استقالة رئيس "أمان".. ارتدادات هزة 7 أكتوبر تعصف بجيش الاحتلال

إسماعيل هنية: كل ما يؤدي لحماية المنطقة من الاختراق الصهيوني جهدٌ حيويٌ مهم

الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال السّاعات الماضية والصّحة تؤكد: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان

30 ابريل 2024 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 207 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 61 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34535 شهيدًا و 77704 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة