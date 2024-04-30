القوات اليمنية تعلن "تفاصيل" استهدافها مدمّرتين أمريكيتين وسفينتين "إسرائيليتين"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وسفينتين "إسرائيليتين"، دعمًا لغزة وردًا على العدوان ضد اليمن.

وقالت القوات اليمينة في بيان، "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضدَّ السُّفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ". مؤكدًا أن العمليات العسكرية قد حققت أهدافها بنجاح.

كما أشارت إلى أن القواتُ البحرية والقوة الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحة، نفّذوا عمليةً مشتركةً استهدفوا فيها سفينة (CYCLADES) في البحرِ الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة".

وأكدت القوات اليمنية أنّ استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بتوجهها إلى ميناءِ أُمّ الرشراش في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر.

وشددت على أن تلك السفينة كانت تحت الرصد والمتابعة من القوات المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرّتْ على انتهاكِ قرار المنع فأصبحتْ في قائمة السُّفُن المستهدفة والممنوعة منَ الإبحار في منطقة عمليات القوات اليمنية.

كما استهدفَ سلاح الجوِّ المسير في القوات المسلحة اليمنية سفينة ( MSC ORION ) الإسرائيلية بعددٍ من الطائرات المسيرة في المحيط الهندي.

وأكدت القوات اليمنية أنّها مستمرة في تنفيذ عملياتِها العسكرية نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم، ودفاعاً عنِ اليمن العزيز، مشددةً على أنَّ هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن قطاع غزة.