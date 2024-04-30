غزة - فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين، بينهم سيدة، خلال حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

في طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية بلدة عنبتا شرق المدينة، وداهم الجنود محلًا تجاريًا للمواطن مروان السدلة في المنطقة، وفتشوه وعبثوا به، وخرّبوا محتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلين لعائلة "السدلة" واعتقلت الشابين عمرو عبد الله السدلة وأحمد مروان السدلة.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمود عبد القادر أبو سليم، ومحمد أحمد أبو سليم، وصائب فهمي أبو سليم، ومعتز سميح وهدان، بعد مداهمة منازلهم في قرية رنتيس غرب رام الله.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منزلها في منطقة عيلة علي شرق بيت لحم، والمواطن محمد جمعة طه صلاح بعد مداهمة منزله في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، وانتشرت في أزقة المخيم على الشارع الرئيسي.

واندلعت اشتباكات مسلحة استهدف خلالها المقاومون القوات المُقتحمة بوابل من الرصاص.

كما داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، وفتشتها وخرّبت محتوياتها، وهددت العائلات في حال لم يُسلّم أبناؤهم -المطلوبون للاحتلال- أنفسهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين سمير كوسا وراغب عليوي، بعد مداهمة منزليهما في حي الضاحية بمدينة نابلس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وداهمت منازل عدد من المواطنين.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في البلدة، في حين أطلق الاحتلال الرصاص الحي.

في الخليل، داهمت الآليات العسكرية الصهيونية أحياء وشوارع المدينة، وسط مداهمات همجية لمنازل المواطنين.