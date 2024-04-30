حرب الإبادة في يومها الـ 207.. شهداء في قصف منازل تؤوي نازحين برفح

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 207 على التوالي حربه التدميرية والهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أفظع المجازر وأبشع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضدّ العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و 61 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34535 شهيدًا و 77704 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة "فلسطين أون لاين" التطورات الميدانية الأخيرة، وصول شهيدين أطفال جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو شعر ويقطنه نازحون في محيط مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط رفح، وهم:

1- الطفل كريم عامر جرادة

2- الطفلة منى عامر جرادة

في مدينة غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة غزة. بالتزامن مع غارات متفرقة على حي الزيتون جنوب غزة.

وأعلن الدفاع المدني، أن طواقمه انتشلت جثامين 9 شهداء من مخيم خان يونس وعمليات البحث والانتشال مستمرة

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مطار غزة المدمر شرق رفح جنوب قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان في قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال استهدافها لمناطق مختلفة في المغراقة. كما قصف الطيران الحربي منزلاً في المغراقة وسط قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها على الشريط الساحلي بالقرب من خيام النازحين غربي دير البلح.

ومنذ ساعات الليل حتى فجر اليوم، واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "عودة" شرقي مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال، منزلًا لعائلة "العكة" في حي الزيتون بمدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة على المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة. بالتزامن مع غارة أخرى على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال عدة مناطق في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع غارة عنيفة على مناطق أخرى من المخيم.

في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال مسجد عباد الرحمن ومنزلين في منطقة معن جنوبي شرقي مدينة خانيونس.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه تمكّنت من انتشال جثامين 6 شهداء من حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال الحربي غارة على شمال مدينة رفح. جنوب مدينة غزة.