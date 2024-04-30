أبرز تطورات اليوم الـ 207 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 207 على التوالي حربه التدميرية والهمجية علىىقطاع غزة، مُرتكبًأ أفظع المجازر وأبشع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي أحدث إحصائية لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، فقد ارتقى أكثر من 34 ألفًا و488 شهيدًا، بالإضافة لـ 77 ألفًا و643 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وخلال الساعات الماضية، واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عد من المواطنين.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "عودة" شرقي مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال، منزلًا لعائلة "العكة" في حي الزيتون بمدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة على المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة. بالتزامن مع غارة أخرى على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال عدة مناطق في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع غارة عنيفة على مناطق أخرى من المخيم.

في خان يونس، قصفت طائرات الاحتلال مسجد عباد الرحمن ومنزلين في منطقة معن جنوبي شرقي مدينة خانيونس.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه تمكّنت من انتشال جثامين 6 شهداء من حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال الحربي غارة على شمال مدينة رفح. جنوب مدينة غزة.