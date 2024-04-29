سلسلة KFC في ماليزيا تتعرض لـ "ضربة كبيرة" بسبب حرب غزة

غزة ـ فلسطين أون لاين

أغلقت سلسلة مطاعم "كنتاكي" الأميركية فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقًتا، على خلفية المقاطعة التي بدأت ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وحملات دعم الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لصحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية اليوم الإثنين، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا.

ونقلت الصحيفة عن عمال المطعم، أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع.

والشهر الماضي، رفعت شركة ماكدونالدز الماليزية دعوى قضائية ضد مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مطالبة بمبلغ 1,3 مليون دولار بسبب دعواتها إلى مقاطعة شركات تتهمها بدعم "إسرائيل".

وقالت سلسلة الوجبات السريعة في بيان حينها: إن الدعوى المدنية المرفوعة ضد الحركة الماليزية الداعية إلى المقاطعة تهدف إلى حماية "حقوقنا ومصالحنا وفقًا للقانون"، مؤكدة أنها "لا تدعم ولا تؤيد النزاع الحالي في الشرق الأوسط".

وأوضحت "ماكدونالدز" في بيانها "نتفهم ونحترم فكرة أن المقاطعة هي قرار فردي، لكننا نعتقد أنه يجب أن تستند إلى حقائق وليس إلى ادعاءات كاذبة".

وطالبت "ماكدونالدز" بتعويض قدره ستة ملايين رينغيت ماليزي (1,3 مليون دولار)، بسبب ما وصفته بالتشهير، حسب نسخة من الوثيقة القانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

من جهتها، وفي منشور على منصة إكس، قالت حركة المقاطعة الماليزية: "ننفي بشكل قاطع" ما وصف بالتشهير.

وحركة المقاطعة الماليزية هي جزء من حركة "مقاطعة، سحب استثمارات، عقوبات" الدولية التي أطلقتها منظمات فلسطينية للمجتمع المدني في 2005.

وتدعو الحملة إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، أقرت "ستاربكس ماليزيا" بأثر المقاطعة على السلسلة الأميركية التي تمتلك 400 فرع في هذا البلد الآسيوي، كما أبلغت الشركة العملاقة عن حوادث عنف، وتضرر في بعض متاجرها المنتشرة في كوالالمبور وخارجها.

وأكدت إدانتها لمظاهر العنف وإزهاق أرواح الأبرياء وكل خطابات الكراهية ودعوات السلاح، على حد تعبيرها.