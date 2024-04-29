إصابة وزير الحرب غانتس بكسر في قدمه أثناء جولته في مستوطنات غلاف غزة

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تعرض وزير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب بني غانتس، لكسر في القدم أثناء جولة له في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت قناة كان العبرية، إن غانتس أُصيب في ساقه خلال جولته بالقرب من كيبوتس "ياد مردخاي" بغلاف غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم نقل غانتس إلى مستشفى "تل هشومير".

ووفقًا للتقارير الطبية التي حصلت عليها وسائل الإعلام العبري، فقد تأكد أن غانتس يعاني من كسر في القدم، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى إلى منزله خلال النهار بعد إجراء المزيد من الفحوصات.