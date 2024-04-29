فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة وزير الحرب غانتس بكسر في قدمه أثناء جولته في مستوطنات غلاف غزة

لم تكن جثثًا فحسب.. ماذا وجدت طواقم الإنقاذ في "المقابر الجماعية" بغزة؟

توجُّه لإلغاء "بطولة الدّوري" بالضّفة الغربية بسبب الحرب على غزة

الصحة بغزة: 34 شهيدًا و 68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

باحث بالشأن الأمريكي: الاحتجاجات الطلابية "مهمة" وتعبر عن مزاج الرأي العام الأمريكي

في غزة.. الاحتلال يقتل الرياضيين ويحوّل ملاعبهم لـ"مُعتقلات"

"قناع بلون السّماء" للأسير الفلسطيني باسم خندقجي تفوز بـ"البوكر" العربية

نقيب الصّحفيين في الكويت يدعو إلى معاقبة الاحتلال على جرائمه ضد الصّحفيين الفلسطينيين

إصابة فلسطيني بجروح في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

الرّشق يؤكد: ردُّ حماس حول صفقة التّبادل لا يزال قيد الدراسة

إصابة وزير الحرب غانتس بكسر في قدمه أثناء جولته في مستوطنات غلاف غزة

29 ابريل 2024 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تعرض وزير الحرب السابق وعضو مجلس الحرب بني غانتس، لكسر في القدم أثناء جولة له في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وقالت قناة كان العبرية، إن غانتس أُصيب في ساقه خلال جولته بالقرب من كيبوتس "ياد مردخاي" بغلاف غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم نقل غانتس إلى مستشفى "تل هشومير".

ووفقًا للتقارير الطبية التي حصلت عليها وسائل الإعلام العبري، فقد تأكد أن غانتس يعاني من كسر في القدم، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى إلى منزله خلال النهار بعد إجراء المزيد من الفحوصات.

#الحرب على غزة #بني غانتس #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة