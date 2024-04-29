توجُّه لإلغاء "بطولة الدّوري" بالضّفة الغربية بسبب الحرب على غزة

رام الله/ فلسطين أون لاين

يتجه اتحاد كرة القدم لإلغاء بطولة الدوري العام بدرجاته المختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بسبب الحرب الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.

ومن المتوقع أن يصدر اتحاد الكرة قرارًا بذلك خلال الفترة القادمة، حيث توقفت بطولة دوري المحترفين لكرة القدم في الأسبوع الرابع من المسابقة، وكان فريق جبل المكبر متصدرًا للمسابقة في حينه.

وجمّدت جميع الأنشطة الرياضية والبطولات الرسمية المختلفة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي 2023، بسبب الأحداث الجارية في غزة، مما أدى لاعتذار فريق جبل المكبر عن المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتشير آخر إحصاءات آثار العدوان الحالي على قطاع غزة، إلى استشهاد 182 رياضيًا فلسطينيًا بينهم 78 لاعبًا، وتدمير 45 منشأة رياضيّة، واعتقال 11 رياضيًا، بينما حوّل الاحتلال بعض الملاعب والمنشآت الرياضية لمراكز تحقيق واعتقال ميداني،كما واستعرض قواته داخل تلك الملاعب.