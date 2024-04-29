الرّشق يؤكد: ردُّ حماس حول صفقة التّبادل لا يزال قيد الدراسة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق، اليوم الإثنين، أن الحركة لم تصدر أي تصريح باسمها، ولا منسوبًا لمصادر في الحركة حول ورقة الرد "الإسرائيلي".

وأوضح الرشق في تصريح صحافي، أن الرد لا يزال تحت الدراسة، وما تصدره بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" من تسريبات حول ذلك تهدف للتشويش والبلبلة.

ويوم السبت الماصي، قالت حماس، إنها تسلّمت رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقفها الذي سُلّم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت أنها ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها.

وكانت حماس قد سلّمت ردها للوسطاء في مصر وقطر، في الـ 13 من الشهر الجاري، على المقترح الذي تسلَّمته بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وجددت حماس تمسّكها بمطالبها والمطالب الوطنية، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.