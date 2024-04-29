في كمين "ألغام" مُحكم.. مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين وسط قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن مقتل 3 جنود "إسرائيليين"، وإصابة 11 آخرين، في كمين ألغام نصبه مقاومو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في ممر نتساريم، وسط قطاع غزة.

وقال موقع "روتر" العبري، إن 3 جنود قتلوا، وأُصيب 11 آخرون، من الفرقة 99، بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر عمليات إجلاء لعدد من الجنود المُصابين، بعد إصابتهم في عملية للمقاومة قرب محررة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام العبري، إن "حدثًا أمنيًا وقع لجنود الجيش "الإسرائيلي" في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، وجرى نقل إصابات للمستشفيات "الإسرائيلية" عبر المروحيات.. التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتى الآن".

وعلّق موقع "حدشوت بزمان" العبري، "خبر عاجل في مضمونه عيد حزين!".

ومن جهتها، أعلنت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، أنها دكت مقرًا لقيادة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت كتائب القسام، أن مجاهديها استدرجوا قوة صهيونية مؤللة وأوقعوها في كمين ألغام، مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.