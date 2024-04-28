عمليات إجلاء وهبوط مروحيات.. تقارير عبرية تعلن عن "حدث أمني صعب" جنوب غزة

غزة ـ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبرية، مقتل عدد من جنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وإصابة عدد أخر إثر حدث أمني صعب استهدفهم عند ممر محررة نتساريم وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك تزامنًا، مع إعلان كتائب القسام، أنها قصفت، مقر قيادة للاحتلال، في محور نيتساريم، جنوب مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وعقب إعلان القسام عن الهجوم، على قوات الاحتلال المتواجدة في المحور، الفاصل بين شمال وجنوب القطاع، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن ما وصفته بالحدث الصعب، في المنطقة المشار إليها.

ولفتت مواقع عبرية، إلى أن عددًا من جنود الاحتلال، تعرضوا لإصابات خطرة، فيما بثت مواقع لقطات لهبوط طائرة مروحية كبيرة، في أحد مستشفيات عسقلان، لنقل عدد من المصابين.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن الفرقة 99 أمس تسلمت مهامها، واليوم أجهزت المقاومة على جنديين قتلى وأصابت 8 جنود أخرين من هذه الفرقة. وفق تقديرات أولية.

كما ذكرت مصادر محلية، أن حدث أمني وقع لجنود الجيش "الإسرائيلي" في محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، وجرى نقل إصابات للمستشفيات "الإسرائيلية" عبر المروحيات، التفاصيل تحت الرقابة العسكرية حتى الآن.



وأورد موقع حدشوت بزمان العبري: خبر عاجل في مضمونه "عيد حزين!. التفاصيل لاحقا".

يشار إلى أن منطقة نيتساريم، دخلها جيش الاحتلال، في الأيام الأولى للعدوان على غزة، وهي منطقة شبه زراعية فارغة، كانت تتواجد فيها مستوطنة نيتساريم سابقا، قبل أن يفككها الاحتلال، مع انسحابه من من القطاع عام 2005.

وأقدم الاحتلال، على شق طريق من شرق القطاع إلى غربه، ليصل البحر، في هذه المنطقة، ليقطع شارعي صلاح الدين وسط القطاع والرشيد على بحر غزة، لفصل الشمال عن الجنوب.

وخلال الايام القليلة الماضية، تصاعدت ضربات المقاومة، ضد تواجد الاحتلال في هذه المنطقة، والتي يصر الاحتلال على البقاء فيها لإبقاء فصله بين طرفي القطاع.