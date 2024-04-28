مع تصاعد حصيلة الاعتقالات..أعداد الأسرى الإداريين الأعلى تاريخيًا في سجون الاحتلال

غزة / فلسطين أون لاين

ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى نحو 8495، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويأتي ذلك، فيما كشف نادي الأسير أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 3660 معتقلًا، في رقم قياسي هو الأعلى منذ 57 عامًا، في ظل تصاعد حملات الاعتقالات.

وأضاف النادي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري مقابل إفراجات محدودة جرت مؤخرا بحق معتقلين إداريين.

وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ بالتصعييد من هذه الجريمة فعليًا منذ ما قبل السابع من أكتوبر، وذلك بشكل متواصل وتحديدًا منذ شهر نيسان عام 2022، حيث بلغ عدد الإداريين في حينه 600، واستمر في التّصاعد حتى تجاوز الألف في شهر آذار عام 2023، وذلك وفقًا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات المختصة منذ تلك الفترة.

وتابع: "بعد تاريخ السابع من أكتوبر وفي ضوء الإبادة الجماعية، والعدوان المتصاعد، تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الألفي معتقل، واستمر في التصاعد حتى بلغ مع بداية شهر نيسان 2024، أكثر من 3660 معتقلًا، ليشكل هذا العدد الأعلى تاريخيًا استنادًا للمعطيات المتوفرة".