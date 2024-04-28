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قيادي بالقسام: الأسير سيغال يعاني أمراضًا عدة ويتلقى رعاية صحية

28 ابريل 2024 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أفاد مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن الأسير الإسرائيلي المسن كيث سيغال (64 عامًا)، الذي ظهر أمس السبت في الفيديو، يحمل الجنسية الأميركية.

وأضاف المصدر لقناة الجزيرة، أن الأسير سيغال كان مدرجًا ضمن قائمة الأسرى في صفقة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن تعنت الاحتلال منع ذلك، موضحًا أن الأسير يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن الضغط العسكري الإسرائيلي أدى لمقتل عشرات الأسرى وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

وبثت القسام تسجيلا لأسرى إسرائيليين يتهمون حكومة بنيامين نتنياهو بالتخلي عنهم، وطالب الأسرى بسرعة الإفراج عنهم، وحذروا من تداعيات القصف على حياتهم.

 

المصدر / وكالات + الجزيرة
#غزة #القسام

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