الشعبية تحذّر: أي قوة أجنبية على أرض غزة ستكون أهدافًا مشروعةً للمقاومة

غزة / فلسطين أون لاين

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بريطانيا أو أي دولة أخرى، من نشر قوات لها على أرض أو ساحل قطاع غزة.

وقالت الجبهة، في بيانٍ صحافي، إنه سيتم التعامل مع القوات الأجنبية على أرض قطاع غزة أو سواحها على أنها قوات احتلال "وستكون أهدافاً مشروعة للمقاومة".

وأضافت، "شعبنا لن ينسى الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني بمساهمتها الرئيسية في إنشاء الكيان الصهيوني، بعد إصدار وعد بلفور المشؤوم".

وأوضحت أن تبريرات بريطانيا بنشر هذه القوات للمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممر بحري جديد حسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، "كذبة لا تنطلي على أحد".

وأكملت: "وهي مبرر لتواجد قوات عسكرية على الأرض بشكلٍ دائم لأهدافٍ استعمارية خبيثة ولحماية أمن الكيان الصهيوني، وهوما يعيه شعبنا ومقاومته جيداً".

وأكدت الجبهة الشعبية، بأن المقاومة ستتصدى لأي تواجد أو تدخل من أي دولة أو قوات عسكرية غازية تحت مسميات إنسانية وإغاثية.

وشددت على، أن من يريد إغاثة الشعب الفلسطيني عليه أن يضغط من أجل وقف العدوان وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإغاثية عبر المعابر الرسمية في القطاع وتحت إدارة وإشراف فلسطيني.