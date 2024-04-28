"جريمة الإبادة" متواصلة.. الإعلام الحكومي: 75 ألف طن متفجرات ألقاها الاحتلال على غزة

غزة / فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم (205):

قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 3000 مجرزةً بغزة، راح ضحيتها 41 ألف شهيد ومفقود.

إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى نحو 75,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تحديث لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 205 يوم، أن الاحتلال دمر 86 ألف وحدة سكنية.

وبلغة الأرقام، هذه أبرز إحصائيات الحرب الوحشية على غزة:

◻️ (205) يوم على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,052) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (41,454) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (34,454) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (14,873) شهيداً من الأطفال.

◻️ (30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (9,801) شهيدة من النساء.

◻️ (491) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (67) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (141) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (6) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (454) انتشال شهداء من ست مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (7,000) مفقودٍ.

◻️ (77,575) مُصاباً.

◻️ (72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

◻️ (1,094,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.

◻️ (9,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (181) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (311) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (243) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (321) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (75,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (30) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.