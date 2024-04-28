مئات قطعان المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

غزة / فلسطين أون لاين

اقتحم مئات المستوطنين والمتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في سادس أيام عيد الفصح اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 600 مستوطن ومتطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى في سادس أيام عيد الفصح اليهودي، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مصادر في دائرة الأوقاف أن مجموعات من المستوطنين تقوم بأداء تلك الصلوات والطقوس العلنية في باحات المسجد، وتحديدا في منطقة مصلى باب الرحمة وباب القطانين.

وشارك في الاقتحام شخصيات أبرزهم العضو السابق بالبرلمان الإسرائيلي (كنيست) والحاخام المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم عاميت هليڤي.

ونشرت منصات رقمية محلية فلسطينية مشاهد قالت إنها لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة من قوات الاحتلال التي تعرقل دخول المصلين إلى المسجد.

وكان أكثر من 1600 مستوطن شاركوا الخميس الماضي في اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي حل الاثنين الماضي ويستمر لأسبوع، وهو أكبر عدد للمقتحمين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

وتصر جماعات الهيكل المتطرفة على ربط عيد الفصح بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات المسجد الشريف.

المصدر : الجزيرة