تصاعد التظاهرات المطالبة بصفقة وانتخابات مبكرة في إسرائيل.. ما علاقة رفح؟

غزة / فلسطين أون لاين

بعد أن بثّت كتائب "القسّام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطعًا مصورًايُظهر أسيرين إسرائيليين يُطالبان بمواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إجباره على التوصّل إلى صفقة تبادل فورية، تجمّع آلاف المحتجين في "تل أبيب" لمطالبة الحكومة ببذل المزيد من الجهد لإطلاق المحتجزين.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة كابلان وسط تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بحصول بعض الاحتكاكات بين الشرطة والمتظاهرين في ساحة كابلان. كما تظاهر آلاف آخرون في شارع بيغن أمام وزارة الدفاع في مدينة "تل أبيب".

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في مدينة القدس الغربية، وطالبوا بإعادة المحتجزين بغزة وإجراء انتخابات مبكرة.

وتظاهر آلاف آخرون أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، وآلاف آخرين في مدينة حيفا (شمال).

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن عائلات أسرى إسرائيليين قولهم إنّه "على إسرائيل أن تختار بين اجتياح رفح أو عقد صفقة مع حماس".

رفح أم صفقة مع حماس؟

وتتصاعد وتيرة التظاهرات في إسرائيل، بعد ساعات من نشر كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان يطالبان حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما، ويقولان إنهما يعيشان أوضاعاً صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

وفي تعليقها على المقطع، قالت عائلات أسرى إسرائيليين في بيان: "على إسرائيل أن تختار: (اجتياح) رفح أو صفقة (مع حماس)"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ودعت العائلات، أعضاء الحكومة إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب.

وبوتيرة شبه يومية تشهد إسرائيل احتجاجات شعبية تطالب نتنياهو للإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة.

وتتهم "حماس" نتنياهو بـ"التعنت" وعدم الرغبة في إنجاز اتفاق، وتتمسك بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم ودخول مساعدات كافية إلى القطاع.

ودعت العائلات أعضاء الحكومة إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب.

وتُقدّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفّذتها إسرائيل على قطاع غزة