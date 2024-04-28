الاحتلال يوسع حملته شمالي الضفة ويحتجز جثماني شهيدين

غزة / فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلين، تخللتها مواجهات، واشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب تقارير محلية، تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بيت سيرا، عقب اقتحام عددا من المركبات العسكرية القرية، ودارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم العروب.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، عددا من القرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية، فيما شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة وسط إطلاق القنابل الضوئية.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي، بعد أن استولت على مغسلة وحولتها إلى نقطة عسكرية.

ويوم أمس، في جنين أقصى شمال الضفة، نظم الأهالي وعدد من المقاومين الفلسطينيين، جنازة رمزية للشهيدين مصطفى عابد وأحمد شواهنة، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال فجر أمس السبت، خلال اشتباك مسلح على حاجز سالم العسكري غرب المدينة.

وأوضحت مصادر محلية، أمس باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح في نفس المنطقة.

وزعم جيش الاحتلال قتل فلسطينيين اثنين بعد رصد خلية أطلقت النار على الحاجز العسكري. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت جثماني الشهيدين.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في المنطقة نفسها ونقلِهما إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكانت كتيبة "جنين/كفر دان" التابعة لسرايا القدس قد أعلنت استهدافها لمعسكر سالم بالرصاص وأن عناصرها أوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس حصيلة جديدة لعدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة ارتفاعها إلى 491 بينهم 132 طفلا.

وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء 5 نساء، و5 مسنين، فضلا عن 10 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.