حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 205.. مجازر الاحتلال متواصلة بغزة

غزة / فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 205 على التوالي، وسط انتهاكات علنية لكافة مواثيق حقوق الإنسان، لم يترك الاحتلال منذ اليوم الأول من حربه الهمجية أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير، إلا وقد ارتكبه بحق المواطنين الآمنين، مُسجلًا مجازر مروعة ومذابح قاسية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر إحصائيات ضحايا الحرب على غزة، قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن "الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 69 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 34388 شهيدًا و 77437 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات، استشهد 10 مواطنين الليلة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرق رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة قليبو شمال غزة، كما قصفت حي الزيتون جنوب شرقي القطاع.

كما واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية لقطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة قرب السياج الأمني، نيرانها في محيط مدينة بيت لاهيا.

في المحافظة الوسطى، أكدت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في القصف الصهيوني الذي استهدف منزلًا لعائلة "الجد" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 شهداء.

في خان يونس، ارتقى المصوران الصحفيان إبراهيم وأيمن محمد الغرباوي، أثناء تغطيتهما بمدينة حمد في خانيونس، مساء أمس.

وقصفت طائرة مسيّرة صهيونية، محيط جنوب غرب جامعة الأقصى غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال، منزلًا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي غارةً على أرض زراعية قرب محطة أبو حجير شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في رفح، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "عوض الله" في الحي السعودي غرب رفح، فجر اليوم، إلى 6 شهداء، بينهم 4 أطفال.