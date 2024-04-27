فيديو القسام يشعل "تل أبيب" وعائلات المحتجزين تهدد.. وهذه أبرز التصريحات

غزة / فلسطين أون لاين

بعد دقائق من بث القسام مقطعًا لأسيرين "إسرائيليين" لديها، قالت عائلات المحتجزين الإسرائيلين في غزة إن على حكومة بنامين نتنياهو أن تختار إما المضي في خططها لاجتياح رفح أو إبرام صفقة تبادل لاستعادة المحتجزين من غزة.

ودعت العائلات في بيان تعقيبًا على تصوير مسجل لمحتجزين بثته كتائب القسام، إلى "إنهاء الحرب ودفع الثمن"، وأكدت أن الدخول إلى رفح سيكون "تضحية إضافية".

واعتبرت أن "الضغط العسكري على حماس قد فشل ويجب تغيير أسلوبنا"، وأكدت أن "إهمال المختطفين جريمة من الحكومة ضد المواطنين".

وأكد البيان، أنه إذ كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق الصفقة هي وقف الحرب فيجب فعل ذلك.

وفي تعليقه على مقطع الفيديو، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد: "نشرت حماس شريط فيديو يتضمن أول دليل على حياة المواطن الأمريكي كيث سيغال المحتجز في غزة، ويتضمن إثباتًا للحياة من رهينة أخرى، هو عومري ميران".

وذكرت قناة كان العبرية: "الرعب النفسي مستمر.. حماس تنشر شهادة حياة المختطفين كيث سيغال وعومري ميران".

وقالت وزيرة اقتصاد العدو السابقة،الجنرال احتياط أورنا باربفياي: "أتمنى أن ترى حكومة نتنياهو من بوادر الحياة التي نشرتها حماس هذا المساء فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة - لقد سئمنا من سماع أن هذه ضغوط رافعة من قبل حماس، إن الأكثر أهمية للمجتمع الصهيوني، هو إعادة الأسرى إلى بيوتهم الآن".

أما زعيم المعارضة في الكيان يائير لابيد، قال: "إذا كنا بين خيارين اثنين إما وقف القتال بغزة أو إبرام صفقة فيجب التوصل لصفقة".

فيما أكدت زعيمة حزب ميرتس سابقا - زهافا غالئون، أن "الأهم هو عودة الأسرى ، وليس رفح، وليس الانتصار الكامل، الأهم حياة الإنسان".

وفي الوقت نفسه، طالبت عائلتا المختطفان "الإسرائيليان" اللذان ظهرا في فيديو القسام وسائل الإعلام إلى نشر الفيديو وعدم الالتزام بسياسة المنع.

وفي أولى التعليقات، قال والد الأسير الإسرائيلي لدى القسام عمري ميرون الذي ظهر في فيديو قبل قليل: "هذه أول إشارة نحصل عليها تدل على أنه حي".





وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مقر عائلات أسرى الاحتلال أفاد بأن "التظاهرة في تل أبيب الليلة ستكون تحت شعار (حان وقت الصفقة التي تعيد الجميع إلى الوطن)، يجب ألا تفوتوا فرصة التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين".

وفي وقت سابق، نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الجمعة، صورة كاريكاتورية، بعنوان "سيناريو "رون أراد" ربما يكون السيناريو الأوفر حظاً أن يتكرر مع أبنائكم في غزة".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الناطق العسكري لكتائب القسام "أبو عبيدة" في خطابه، "نحيطكم علمًا بأن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظًا أن يتكرر مع أبنائكم".

ويُشار إلى أن "أراد" طيار "إسرائيلي" سقطت طائرته جنوب لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 1986 عند قيام الاحتلال بغارات على المنطقة، وقبضت عليه حركة أمل، ويقال إن الأخيرة سلمته إلى حزب الله، ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف.

وفي يناير الماضي، دعت يوفال -ابنة الطيار الإسرائيلي المفقود في لبنان "رون أراد"- رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إطلاق سراح الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقالت يوفال في بيان علني على صفحة فيسبوك لوالدتها إن "التاريخ لا يعيد نفسه أمام عيني فحسب، بل يبدو أنهم يرفضون التعلم منه، وأنا لا أستطيع تحمله".

ودعت نتنياهو إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة، والعمل على تحرير الجنود الأسرى من قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن.