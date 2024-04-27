القسام تبث فيديو لأسيرين لديها.. وتعلق: الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى

غزة / فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، مقطعًا جديدًا لأسرى "إسرائيليين" لديها يوجهان رسائل جديدة لعائلاتهم وحكومة الاحتلال.

وقالت القسام، في المقطع المصور، إن "الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

ووجه الأسيران رسائلهما إلى عوائلهم، مطالبين باستمرارالمظاهرات والحراك المطالب والضاغط على حكومة الاحتلال بتعجيل الإفراج عنهم، مؤكدا أنهم "نعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف".

وبعث أسير إسرائيلي يدعى كيث سيغال (64 عامًا) من كفار عزة، رسالة إلى عائلته، قائلا: "إنني أحبكم جدًا (..)، من المهم أن تعلموا أنني على ما يرام، وآمل بأن تكونوا أنتم كذلك".

كما تحدث الأسير الإسرائيلي عومري ميران (47 عامًا) من كيبوتس ناحل عوز، قائلا: "عائلتي العزيزة أنا مشتاق لكم جميعا، أبي، إخوتي، أختي، زوجتي أليشاي، بناتي روني وألما الغاليات".

وطالب الأسيران لدى المقاومة، حكومة الاحتلال بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة، مؤكدا "آن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

كتائب القسام تعرض فيديو لأسرى يطالبون حكومة #نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/5hFBsX0vC6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 27, 2024

وتابع: "أطالب رئيس الحكومة وجميع الوزراء بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة". مؤكدًا: "نشعر أحيانا أنكم تخليتم عنا.. نشعر بالمماطلة وصفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا".

وفي رسالتهم لـ "المجتمع الإسرائيلي" وعائلاتهم، قال الأسير الإسرائيلي: "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة".

وأكمل: "آمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".

وفي تعليقه على مقطع الفيديو، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد: "نشرت حماس شريط فيديو يتضمن أول دليل على حياة المواطن الأمريكي كيث سيغال المحتجز في غزة، ويتضمن إثباتًا للحياة من رهينة أخرى، هو عومري ميران".

وذكرت قناة كان العبرية: "الرعب النفسي مستمر.. حماس تنشر شهادة حياة المختطفين كيث سيغال وعومري ميران".

وفي أولى التعليقات، قال والد الأسير الإسرائيلي لدى القسام عمري ميرون الذي ظهر في فيديو قبل قليل: "هذه أول إشارة نحصل عليها تدل على أنه حي".





وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مقر عائلات أسرى الاحتلال أفاد بأن "التظاهرة في تل أبيب الليلة ستكون تحت شعار (حان وقت الصفقة التي تعيد الجميع إلى الوطن)، يجب ألا تفوتوا فرصة التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين".