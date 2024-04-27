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القسام تنشر رسالةً جديدة: "ربما يكون السيناريو الأوفر حظًا"!

27 ابريل 2024 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نشر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الجمعة، صورة كاريكاتورية، بعنوان "سيناريو "رون أراد" ربما يكون السيناريو الأوفر حظاً أن يتكرر مع أبنائكم في غزة".

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الناطق العسكري لكتائب القسام "أبو عبيدة" في خطابه، "نحيطكم علمًا بأن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظًا أن يتكرر مع أبنائكم".

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ويُشار إلى أن "أراد" طيار "إسرائيلي" سقطت طائرته جنوب لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 1986 عند قيام الاحتلال بغارات على المنطقة، وقبضت عليه حركة أمل، ويقال إن الأخيرة سلمته إلى حزب الله، ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف.

وفي يناير الماضي، دعت يوفال -ابنة الطيار الإسرائيلي المفقود في لبنان "رون أراد"- رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،  إلى إطلاق سراح الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقالت يوفال في بيان علني على صفحة فيسبوك لوالدتها إن "التاريخ لا يعيد نفسه أمام عيني فحسب، بل يبدو أنهم يرفضون التعلم منه، وأنا لا أستطيع تحمله".

ودعت نتنياهو إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة، والعمل على تحرير الجنود الأسرى من قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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