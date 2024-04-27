أنيس قاسم لـ"فلسطين أون لاين": المقاومة فرضت برنامجًا سياسيًا لا يمكن تجاوزه تحت أي سقف

غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج السابق أنيس قاسم، إن المقاومة فرضت برنامجًا سياسيًا فلسطينيًا لا يمكن تجاوزه تحت أي سقف محليًا أو إقليميًا أو دوليًا.

وأوضح قاسم في تصريح لـ "فلسطين أون لاين"، أن العالم لم يعد بمقدوره تجاوز المطلب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية كاملة.

وأضاف "هذا البرنامج قوامه استعادة الأرض الفلسطينية وعودة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، والعمل على إدارة الاشتباك بكل أنواعه".

وأكدّ قاسم أنّ السلطة الفلسطينية لم تستطع في أي مرحلة من المراحل تحقيق برنامجها السياسي الذي مثل سقف ما دون الحد الأدنى.

وأشار إلى أن المقاومة نجحت في تعرية الموقف الدولي تجاه أكاذيب تحقيق الوعود للفلسطينيين.

وأوضح قاسم أن البرنامج السياسي للمقاومة سيظل الركيزة التي تبنى عليها المرحلة القادمة؛ لأنها تحظى اليوم على إجماع المعركة الأهم والأبرز في تاريخ القضية، والتي لهذه اللحظة لم تستطع "إسرائيل" أن تحقق فيها أي هدف سياسي او عسكري حقيقي يمسّ بنية المقاومة.

وأشار إلى أنّ البرنامج السياسي الفلسطيني ينسجم اليوم مع تطلعات الشعب بأسره، "الجميع يرى بعينه العجز "الإسرائيلي" عن تحقيق الأهداف، باستثناء حرب القتل والابادة، وهي ستقوي الشعب في قادم أيامه وستزرع لديه إصرار أكبر في التمسك بحقوقه وثوابته".