كرة "الاستقالة" تتدحرج بين مسؤولين "كبار" وصحف عبرية تكشف: ما علاقة 7 أكتوبر؟

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، أن عددًا كبيرًا من ضباط الاحتلال يتواصلون مع محامين قبل البدء في التحقيقات بأحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت القناة العبرية أن هناك توقعات تشير باحتمالية استقالة رئيس هيئة الأركان "الإسرائيلي"، هرتسي هاليفي في الفترة المقبلة.

ووفقًا لتسريبات سياسية وصلت إلى الإعلام العبري، فإن هناك نقاش "جدي" يدور عمن سيخلف هاليفي بعد استقالته.

كانت وسائل إعلام "إسرائيلية" تحدثت في وقت سابق عن هذا الأمر، عقب استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال، «أهارون حاليفا».

كما توقّعت وسائل إعلام عبرية، أن يقدم نائب هاليفي، أمير برعام استقالته أيضًا، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما يتوقع أن يقدم قائد شعبة العمليات شلومي بيندر، استقالته بسبب الانتقادات التي وُجهت له بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية 7 أكتوبر.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن حاليفا، استقالته من منصبه، بعد فشل الهيئة في التصدي لهجوم 7 أكتوبر.

وقال حاليفا، في استقالته التي قدّمها إلى رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هاليفي، إن سبب استقالته الأساسي يتمثّل في مسؤوليته عن "الإخفاق الأمني" بعدم توقع "هجوم حركة حماس" على مستوطنات غلاف غزة، في 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وقال: أنا مقتنع، أنه من الصواب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، والتي ستكون قادرة على التحقيق والتوصل إلى نتائج شاملة ومتعمقة".

وقرر هاليفي، بمصادقة وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، أن ينهي حاليفا مهام منصبه والتسرح من الجيش بعد تعيين خلفًا له. ووصفت وسائل الإعلام العبرية، استقالة "حاليفا"، بـ زلزال في الجيش، وأحد تداعيات الفشل الإسرائيلي الذي حدث في 7 نشرين اول/ أكتوبر الماضي.

يُذكر أن وزراء ومسؤولين "إسرائيلين" هاجموا حاليفا، وقالوا: "رئيس قسم الاستخبارات كان أعمى تجاه ما يحدث في قطاع غزة"، ولم يحلل بشكل صحيح مؤشرات دلّت على اقتراب شن حماس هجوم "طوفان الأقصى".

وكشفت مصادر عبرية أن مساعد حاليفا اتصل به، عند الساعة الثالثة من فجر 7 أكتوبر، وأبلغه بمعلومات زودها ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش، وبموجبه أنه من الجائز أن حماس تستعد للمبادرة لشن هجوم، لكن هذه التقديرات لم تتوقع حجم هذا الهجوم بتاتًا.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" المباركة، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.