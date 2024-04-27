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الصحة بغزة: 32 شهيدًا في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية

27 ابريل 2024 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان "الاسرائيلي" المستمر لليوم الـ 204 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 69 إصابةً خلال ال 24 ساعة الماضية".

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 34388 شهيدًا و 77437 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأكدت أن هذه الحصيلة ليست النهائية، مشيرةً إلى وجود عشرات الآلاف من الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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