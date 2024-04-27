"القوات اليمنية" تعلن إسقاط مسيّرة أمريكية واستهداف سفينة بريطانية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، ليلة السبت، أنها تمكّنت من استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر، وإسقاط طائرة أمريكية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت القوات اليمنية في بيان لها، إن "قواتها البحرية تمكّنت من استهداف سفينة نفطية بريطانية ANDROMEDA STAR في البحرِ الأحمر، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة؛ أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

كما أعلنت عن نجاح قوات الدفاع الجويّ، يوم أمس (الجمعة)، بإسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 في أجواء محافظة صعدة، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية، وقدْ تمَّ استهدافُها بصاروخ مناسب.

كما حيّت القوات اليمنية كافة أبناء الشعب اليمنيّ، على تفاعلهم الكبيرِ وغير المسبوق نصرةً لقطاع غزة، وتأكيدًا على دعم وإسناد القوات المسلحة في عملياتِها العسكرية ضدّ العدو "الإسرائيليّ" وضدّ العُدوان الأمريكيّ البريطانيّ المساند له في البحرينِ الأحمرِ والعربيّ والمحيط الهندي.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، نصرةً للشعب الفلسطينيّ حتى رفع الحصار ووقف العدوان في قطاع غزة.