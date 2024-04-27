حماس: تسلّمنا رد الاحتلال على موقفنا بشأن صفقة التّبادل

غزة - فلسطين أون لاين

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية، إن "حماس" تسلّمت اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلّم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح "الحية" في بيان مقتضب، فجر اليوم السبت، أن الحركة ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد سلّمت ردها للوسطاء في مصر وقطر، في الـ 13 من الشهر الجاري، على المقترح الذي تسلَّمته بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال "الإسرائيلي".

ويوم الخميس الماضي، قال القيادي خليل الحية، إن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية تخوضان مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل جادة وحقيقية.

وأوضح القيادي الحية، في تصريح صحافي، أن الإشكال الحقيقي في مفاوضات وقف العدوان العسكري على قطاع غزة، هو عدم قبول الاحتلال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

وأضاف: "لا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى وجادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة، وعدم تقدم المفاوضات يرجع إلى التعنت الإسرائيلي".

وأكد الحية أن حماس والمقاومة متمسّكة بمطالبها والمطالب الوطنية، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.