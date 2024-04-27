خلال اشتباكات "مسلّحة".. ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين غربي مدينة جنين

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شابان وأُصيب آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب حاجز "سالم" العسكري غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر محلية أن الشابين هما، الشهيد مصطفى سلطان عابد (22 عامًا) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.

وفي التفاصيل، قالت مصادر صحفية، إن الشهيدين ارتقيا بعد خوضهما اشتباكات مسلحة "عنيفة" مع قوات الاحتلال في محيط حاجز سالم غربي جنين.

وأشارت مصادر طبية إلى أن الاحتلال احتجز جثماني الشهيدين، ورفض تسليمهما.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الوصول لجثماني الشهيدين قرب حاجز "سالم" العسكري.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تتعامل مع إصابتين بجروح متوسطة، جرّاء إصابتهما بالرصاص الحي، قرب محيط حاجز سالم العسكري.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية بالقرب من حاجز سالم، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي بشكل مكثف بين المنازل والمواطنين.