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بالفيديو والصور نقل الوزير المتطرف "بن غفير" للمستشفى بعد إنقلاب سيارته

26 ابريل 2024 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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غزة / فلسطين أون لاين

في تفاصيل أولية، تعرضت مركبة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، يوم الجمعة، لحادث سير في مدينة الرملة، قرب مكان حادث الطعن في المدينة.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن سيارة الوزير ايتمار بن غفير، التي وصلت إلى مكان الحادث عقب الهجوم تعرضت لحادث. وظهرت الصور من مكان الحادث سيارة مقلوبة رأسا على عقب.

وتظهر الصور من مكان الحادث سيارتين يُزعم أنهما متورطتان في الحادث، إحداهما مقلوبة.

#غزة

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