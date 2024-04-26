نقل الوزير المتطرف "بن غفير" للمستشفى بعد إنقلاب سيارته

غزة / فلسطين أون لاين

في تفاصيل أولية، تعرضت مركبة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، يوم الجمعة، لحادث سير في مدينة الرملة، قرب مكان حادث الطعن في المدينة.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن سيارة الوزير ايتمار بن غفير، التي وصلت إلى مكان الحادث عقب الهجوم تعرضت لحادث. وظهرت الصور من مكان الحادث سيارة مقلوبة رأسا على عقب.

🎥 انقلاب سيارة وزير الأمن القومي لحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير جراء حادث طرق بعد خروجه من موقع عملية الطعن في #الرملة pic.twitter.com/xZZ4SVNT4J — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) April 26, 2024

وتظهر الصور من مكان الحادث سيارتين يُزعم أنهما متورطتان في الحادث، إحداهما مقلوبة.