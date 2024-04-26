فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الإعلام الحكومي" يرصد عدد شاحنات المساعدات الداخلة لغزة خلال أسبوع

فلسطين المحتلة: إصابة مستوطنة في عملية طعن بالرملة

مذيعة تحرج مسؤولة "إسرائيلية" حاولت تبرير إعدام فلسطينيين مُكبليّن بغزة

حماس ترد على "بيان واشنطن" وتؤكد: منفتحون على أي مقترحات تضمن حقوق شعبنا

سفينة عسكرية أميركية ترسو على بعد أميالٍ من سواحل غزّة.. ما القصة؟

جنرالات يحذرون نتنياهو: حماس تنصب في رفح "كمينًا إستراتيجيًا" لإسرائيل

حرب الإبادة الجماعية في يومها الـ 203.. مجازر الاحتلال تتواصل بغزة

موجة حر ترهق أجساد النازحين في خيام جنوب قطاع غزة

بريطانيا تقدّم طلبًا للسّماح لمراقبين بزيارة السجون "الإسرائيلية".. من سيوافق؟

الصحة بغزة: 51 شهيدًا و 75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بـ "لغة الأرقام"..

"الإعلام الحكومي" يرصد عدد شاحنات المساعدات الداخلة لغزة خلال أسبوع

26 ابريل 2024 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
...
w1280-p4x3-2023-10-18T121935Z_1110367162_RC20V3AELVRX_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-EGYPT.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

طالب المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بمواطنينا في وسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشمال القطاع.

وبلغة الأرقام، أفاد المكتب الحكومي، في بيانه اليوم، أن عدد شاحنات المساعدات الداخلة لقطاع غزة بلغ خلال هذا الأسبوع عدد (١٠٦٣) شاحنة مساعدات، بواقع (٢٠٥) شاحنة دخلت من معبر رفح، و(٨٥٨)شاحنة من معبر كرم أبوسالم، فيما لم يدخل إلى شمال قطاع غزة سوى (٤٩)شاحنة من إجمالي هذه الشاحنات.

وقال، أنّ هذا العدد هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والاسرائيلية التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وتزعم إدخال ٣٠٠ شاحنة مساعدات يوميا.

أكد المكتب الحكومي، أن ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل، والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء شعبنا لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم، نؤكد أن هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

كما طالب بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للامم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية. 
 

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة