"الإعلام الحكومي" يرصد عدد شاحنات المساعدات الداخلة لغزة خلال أسبوع

غزة/ فلسطين أون لاين

طالب المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بمواطنينا في وسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشمال القطاع.

وبلغة الأرقام، أفاد المكتب الحكومي، في بيانه اليوم، أن عدد شاحنات المساعدات الداخلة لقطاع غزة بلغ خلال هذا الأسبوع عدد (١٠٦٣) شاحنة مساعدات، بواقع (٢٠٥) شاحنة دخلت من معبر رفح، و(٨٥٨)شاحنة من معبر كرم أبوسالم، فيما لم يدخل إلى شمال قطاع غزة سوى (٤٩)شاحنة من إجمالي هذه الشاحنات.

وقال، أنّ هذا العدد هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والاسرائيلية التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وتزعم إدخال ٣٠٠ شاحنة مساعدات يوميا.

أكد المكتب الحكومي، أن ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل، والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء شعبنا لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم، نؤكد أن هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

كما طالب بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للامم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.

