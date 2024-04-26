جنرالات يحذرون نتنياهو: حماس تنصب في رفح "كمينًا إستراتيجيًا" لإسرائيل

غزة/ فلسطين أون لاين

قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال، يوم توف سامية، أنه "لا توجد حكومة في إسرائيل"، وأنّ "الحرب تُدار على يد فوضويين وليس فيها أي نجاح".

وقال سامية لـ"القناة 13" العبرية: "الحرب تُدار منذ 7 أشهر على يد فوضويين يديرون نتنياهو ويحددون له ما ينبغي فعله، لا يوجد حكومة في إسرائيل، ولا يوجد أي نجاح في الأشهر السبعة الأخيرة. لا يوجد أي نجاح، لا عسكري ولا اقتصادي ولا أمني ولا سياسي ولا استيطاني ولا زراعي".

وأضاف سامية: "هذ ولم نتحدث عن الردع غير الموجود، والذي لن يكون موجوداً على هذه الصورة".

وفي سياق العملية العسكرية في رفح، حذر جنرالان متقاعدان من الخطة نتنياهو لاجتياح رفح، وأن حركة حماس تنصب في رفح "كمينًا إستراتيجيًا" لإسرائيل، وأن اجتياح رفح لن يحقق أهدافه وسيورط إسرائيل في العالم.

وقال قائد شعبة العمليات السابق في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إنه "من دون أن تكون هناك جهة يمكن تسليمها هذه المنطقة بعد العملية العسكرية، ما كنت سأؤيد عملية كهذه".

وحذر من أنه "عندما تشن عملية عسكرية بمستوى خطورة مرتفع جدًا، لأن القتال في رفح صعب جدًا وهي مكان مكتظ. ولا شك لدي في أن حماس تجهز لنا كمينًا إستراتيجيًا هناك، من خلال إحداث كارثة ستقع مسؤوليتها على إسرائيل. ويضاف إلى ذلك الحساسية المصرية والأميركية. وهذه عملية عسكرية أخطر بكثير من كل ما فعلناه في قطاع غزة".

وأضاف زيف أنه "إذا نفذت هذا ولديك جهة بالإمكان تسليمها هذا المكان، فإنه سيتم تفكيك كتائب حماس، لكن إذا نفذت ذلك مثلما حدث في خانيونس وباقي القطاع، فإنك تبقي فراغًا وتنسحب من هناك. وستعود حماس للسيطرة على المكان، فما الذي حققته؟".

وأشار أن عملية عسكرية كهذه هي "أداء سياسي لرئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) تحت ضغط سموتريتش وبن غفير، وعلى حد علمي بخلاف مطلق مع غالانت وغانتس وجهاز الأمن. ورئيس الحكومة ضعيف للغاية، ويخضع لضغوط سموتريتش وبن غفير بموجب اعتبارات ليست أمنية. وهكذا تُتخذ القرارات".

من جانبه، أشار الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك، بمقال في صحيفة "هآرتس"، اليوم، إلى أن "غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، يمارسان ضغوطًا من أجل دخول كبير إلى رفح. وأنا أقول إن دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح ليس فقط أنه لن يؤدي إلى انهيار حماس، وإنما سيورط إسرائيل مع العالم كله ومع دول عربية وقعت على سلام معنا. وهذا سيلغي كليًا قدرة إسرائيل على التخلص من الرمال المتحركة".

وأضاف بريك أن "هذا ينطبق أيضًا على قرارات ’قيادة’ الدولة التي أدخلت إيران أيضًا إلى مواجهة مباشرة، من دون أن تأخذ العواقب بالحسبان. ومن شأن أفعالهم أن تقود إلى حرب إقليمية شاملة، التي دولة إسرائيل ليست مستعدة لها أبدًا اليوم، وهذه ستكون حرب تؤدي إلى دمار رهيب في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وأشبه بذلك الذي ألحقناه في غزة مع خسائر شديدة جدًا".

وتابع أن "الثُلة التي تتمسك بمقود قيادة الدولة تقود بقراراتها غير المسؤولة والخطيرة إلى كارثة ثومية لم تشهدها دولة إسرائيل أبدا من قبل. فهي تطلق النار في الآن نفسه إلى جميع الاتجاهات – حماس، حزب الله، إيران – لكنها لا تنجح في تحقيق الأهداف حتى التي قررتها في جبهة واحدة. وهذه الثلة ليست مؤهلة لقيادة الحرب ولا الدولة".