بريطانيا تقدّم طلبًا للسّماح لمراقبين بزيارة السجون "الإسرائيلية".. من سيوافق؟

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام دولية أن بريطانيا قدّمت طلبًا للاحتلال "الإسرائيلي"، للسماح لمراقبين دوليين بزيارة أسرى فلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن طلب بريطانيا جاء بهدف تفقُّد أوضاع الأسرى الفلسطينيين، إلّا أن حكومة الاحتلال رفضت الطلب.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، أمس الخميس، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كاد أن يوافق على الطلب، إلا أن المتطرف إيتمار بن غفير وقف في وجهه معترضًا.

وأوضحت "معاريف" أن بن غفير طلب "بشدة" من نتنياهو بعدم السماح لأي مراقب دولي بزيارة الأسرى الفلسطينيين بالسجون "الإسرائيلية"، وتبديل خطتهم والذهاب إلى غزة، لزيارة الأسرى "الإسرائيليين".

يُشار إلى أن الاحتلال صعّد من عمليات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر، وشدد إجراءات التعامل مع الأسرى، وفرض قيودًا وشروطًا "انتقامية" و"غير إنسانية، وفقًا للتقارير الدولية.

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني ، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 8455 فلسطينيًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ويشير نادي الأسير إلى أن المعطيات تبقى تقريبية ومتغيرة نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة.

ويرافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات الترويع والتهديد للمواطنين.