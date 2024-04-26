مقتل جندي "إسرائيلي" في هجوم صاروخي "جديد" على مزارع شبعا المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل سائق شاحنة عسكرية، جرّاء استهداف مباشر من جنوب لبنان على مزارع شبعا المحتلة.

وقال موقع "يسرائيل هيوم"، إن "إسرائيليًا قُتل بعد إطلاق نار مضاد للدبابات من قبل حزب الله، في مزارع شعبا جنوبي لبنان.

وأوضحت قناة كان العبرية، أن القتيل كان يقوم بأعمال بنية تحتية لصالح الجيش "الإسرائيلي"، واستمرت محاولات إنقاذه لساعات تحت إطلاق النار.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن مقتل 20 إسرائيليًا على الحدود اللبنانية منذ بدء الحرب.

ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني، عن تمكن مجاهديه من استهداف قوة "إسرائيلية" قبيل منتصف الليل على الحدود، مؤكدًا إصابتها بشكل مباشر، ضمن سلسلة استهدافات لمواقع وقوات الاحتلال.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصدٍ دقيقٍ ‌‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية ‏عند الساعة (23:00) من ليل الخميس، تمّ استهدافها من قبل المقاومة ‌‏الإسلامية بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر.‏