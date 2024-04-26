لابيد ينتقد آيزنكوت وغانتس: غادروا حكومة نتنياهو "الفاشلة" ودعونا نعمل على إسقاطها

غزة - فلسطين أون لاين

انتقد رئيس المعارضة "الإسرائيلية" يائير لابيد، أمس الخميس، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بشدة، مؤكدًا أنهم تخلوا عن واجبهم في إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وهاجم لابيد، الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، واصفًا وجودهما ب"اللا شيء"، وطالبهما بمغادرة حكومة نتنياهو "الفاشلة".

وقال لابيد: " غانتس وآيزنكوت ليس لديهما أي تأثير على أي شيء، لذا عليهما العودة إلى البيت".

كما اتهمها بأنهما يساهمان في إبقاء حكومة غير شرعية وفاشلة بالبقاء على قد الحياة.

وأضاف: "دعونا نعمل على إسقاط هذه الحكومة".

وشدد لابيد على ضرورة التوصل إلى صفقة بشكل فوري لاستعادة الأسرى "الإسرائيليين" لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وعلّق قائلًا: " لو كنتُ مكان نتنياهو لأوقفت القتال وعقدت صفقة تضمن عودة الأسرى.

ويوم الأربعاء الماضي، بثّت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطعًا مصورًا يظهر الأسير "الإسرائيلي"-الأمريكي هيريش غولدبيرغ بولين، وهو يندد بإهمال نتنياهو وحكومته للأسرى في قطاع غزة، مطالبًا بالعمل على الإفراج عنه.