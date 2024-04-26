حرب الإبادة الجماعية في يومها الـ 203.. مجازر الاحتلال تتواصل بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة يومها الـ 203 على التوالي، لم تكن أيامًا تُعد بالتقويم المُتعارف عليه، فهذه الحرب سنّت ألسنتها على كل البيوت في غزة، فلم تترك أحدًا دون فقد أو حزن، أو تفريق، فمنذ اليوم الأول لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضد المدنيين الآمنيين في بيوتهم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 شهيدًا و 75 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ صحافي، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34356 شهيدًا، و77368 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

التطورات الميدانية الأخيرة

غزة وشمال القطاع: استهدفت مدفعية الاحتلال شرق الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

غارة جوية استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ثلاث غارات استهدفت حي الرمال إحداها استهداف لعمارة سكنية لعائلة الشوا في شارع الوحدة وسط مدينة غزة وارتقاء عدد وفقدان آخرين.

5 شهداء في قصف صهيوني على مبنى تابع للصليب الأحمر يؤوي نازحين بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.

شهيد من عائلة شملخ بعد إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء تواجده بأرضه الزراعية بمنطقة الزهراء جنوب غرب مدينة غزة.

قصف مدفعي استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وصول جثامين الشهداء محمد عبدالعزيز صيام وزوجته شيماء رفعت العرعير وطفلهما عبدالرحمن إلى المشفى المعمداني بعد أن ارتقوا في استهداف الاحتلال لمبنى CHF غرب غزة.

طيران الاحتلال يشن غارتين على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

وسط قطاع غزة:

نسف مباني سكنية في المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

إصابتان بقصف الاحتلال أرضاً زراعية في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الاحتلال استهدف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة بالقذائف المدفعية.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة أيضًا.. مما أدى لوقوع عدد من الجرحى.

مدفعية الاحتلال واصلت قصف منازل المواطنين في مخيم البريج.

جنوب قطاع غزة:

طائرات الاحتلال شنت غارة جوية شمال غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

طواقم الدفاع المدني تنتشل صباح اليوم أجزاء من جثمان شهيد كان فقد تحت ركام منزل عائلة جودة الذي قصفته طائرات الاحتلال في مخيم الشابورة برفح السبت الماضي.

ارتقاء الصياد الفلسطيني محمد عبدالسلام الهسي وإصابة صياد آخر بعد استهداف الاحتلال لقارب يعملان به غرب رفح جنوب قطاع غزة.

400 جثه تقريبًا تم إخراجها من المقبرة الجماعية في مستشفى ناصر معظمهم مُكبلي الأيدي وهناك عدد من الأطباء والنساء والأطفال أيضًا.

تطورات ظهر اليوم الجمعة

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد وأُصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

كما واصل الاحتلال عمليات نسف منازل ومنشآت في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع.

في مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، سلسلة غارات على مناطق جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وارتقى 5 شهداء جرّاء قصف الاحتلال مبنى تابع للصليب الأحمر يؤوي نازحين بشارع الوحدة في مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية ارتقاء المهندس عبد العزيز صيام وزوجته شيماء رفعت العرعير وطفلهما حديث الولادة، بعد استهداف الاحتلال شقة سكنية في مبنىCHF غرب غزة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات متتالية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

في خان يونس، قال الناطق باسم الدفاع المدني، إن طواقمهم تمكّنت من انتشال 392 جثمانًا، في مجمع ناصر الطبي تم التعرف على هوية 165 منهم.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقم الإنقاذ تفتقر للكادر البشري والمعدات اللازمة لمواصلة عملهم في القطاع.

في رفح، ارتقى الصياد محمد عبدالسلام الهسي، وأُصيب صياد آخر بعد استهداف الاحتلال لقارب يعملان به غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وتمكّنت طواقم الدفاع المدني، صباح اليوم، من انتشال أجزاء من جثة شهيد، تحت ركام منزل عائلة جودة الذي قصفته طائرات الاحتلال في مخيم الشابورة برفح السبت الماضي.

تطورات فجر اليوم الـ 203

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، منذ الساعات الأولى ليوم الجمعة حتى ساعات الفجر، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة.

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لعدة مناطق في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في خان يونس، أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخانيونس، من بينهم طفلة جريحة.

وتواصل طواقم الإنقاذ منذ أكثر من أسبوع عملية انتشال الشهداء من المقابر الجماعية التي حفرها الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، لإخفاء جرائمه التي ارتكبها بحق المرضى والنازحين في المستشفى.

في مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال شرق الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وفجر اليوم، شن طيران الاحتلال غارة على مسجد الصفا بمحيط مفترق السنافور في حي التفاح بمدينة غزة.