حزب الله يشنّ هجوماً جوياً على مقر لمدفعية الاحتلال وثكنة عسكرية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذه هجوماً جوياً بمسيّرة إنقضاضية على مقر "عين مرغليوت" التابع للمدفعية الإسرائيلية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأكدت الحزب، اليوم الخميس، استهدافها ثكنة ‏زبدين التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

كذلك، قصفت المقاومة انتشاراً لجنود "جيش" الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة.

وتستمر المقاومة في تنفيذ عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي على طول الجبهة مع فلسطين المحتلة، "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته"، موضحةً أن "الاستهداف في عين مرغليوت جاء أيضاً رداً على ‏استهداف الاحتلال القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها علما الشعب".